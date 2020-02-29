شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يبدأ من 30 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 29 -2 2020 استقرارا حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة 26 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 30- 32 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا الى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة.

وأضاف السيد لـ"ليوم السابع"، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42جنيها.

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وأكد الدكتورعبد العزيز السيد في وقت سابق، ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

وأوضح لـ"الخليج 365"، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر.

وأوضح رئيس الشعبة، أن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، لافتا إلى أن سعر كيلو الفراخ البلد فى المزرعة 35 جنيها للكليو فى المزرعة مع تراجع ملحوظ فى الطلب عليها ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ، وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.