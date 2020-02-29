شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد أحمد: تطوير صناعة الغزل والنسيج يستلزم خفض سعر الغاز للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سعيد أحمد، عضو المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، أن هناك ضرورة ملحة لخفض أسعار الغاز، تزامنا مع تطوير شركات الغزل والنسيج والملابس العامة بنحو 21 مليار جنيه ، لافتا إلى أن التطوير سيزيد قدرات الشركات عشرات الأضعاف ، وبالتالي فإنها تحتاج إلى أسواق جديدة، ولن تدخلها إلا بخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة تنافسية الشركات.

وحول سعر الغاز أشار سعيد أحمد لـ"الخليج 365" "إنه حتى عام 2011 كنا نحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية ب 2 دولار ، وكان الدولار ب 5.5 جنيه ، الآن نحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية ب 5 دولارات والدولار اليوم ب 15.55 جنيها ،أي ان المليون وحدة حرارية ارتفع سعرها من 11 جنيه عام 2011 إلى حوالى 80 جنيها ، " يعنى تضاعفت 8 مرات".

وأوضح أنه في حالة خفض سعر الغاز لـ 3 دولارات، فإنه سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج ،خاصة في صناعة الغزل والنسيج والصباغة، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية والاستحواذ على نصيب أكبر في الأسواق الخارجية والداخلية، لا سيما أن الشركات العالمية المنافسة في الصين والهند وفيتنام وبنجلاديش وإندونسيا وباكستان وغيرها تحصل على الغاز ب 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية كحد اقصى .

وأشار إلى أن خفض سعر الغاز سيساهم في زيادة الإنتاج، ما سيساهم في توفير منتجات محلية بسعر أفضل من المستورد مما يزيد من معدلات الإنتاج وانعكاس ذلك بشكل ايجابى على الاقتصاد سواء في المحلى، أو في زيادة الصادرات كهدف استراتيجى للحكومة.