شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى المرحلة التاسعة فى قنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمرحلة التاسعة بغرب المدينة بمساحات من (209م2 – 276م2)، والمخصصة بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها بتاريخ 22/9/2018.، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/3/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 2/4/2020.
وقال: سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 1 بالمنطقة (ج)، القطع من 524 : 558، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 559 : 593، يوم الإثنين 2020/3/2، والقطع من 594 : 628، يوم الثلاثاء 2020/3/3، والقطع من 629 : 663، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 664 : 698، يوم الخميس 2020/3/5، والقطع من 699 : 733، يوم الأحد 8/3/2020، والقطع من 734 : 768، يوم الإثنين 9/3/2020، والقطع من 769 : 803، يوم الثلاثاء 2020/3/10، والقطع من 804 : 847، يوم الأربعاء 2020/3/11.
وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد: سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 2 بالمنطقة(ج)، القطع من 536 : 570، يوم الخميس 2020/3/12، والقطع من 571 : 605، يوم الأحد 15/3/2020، والقطع من 606 : 640، يوم الإثنين 2020/3/16، والقطع من 642 : 675، يوم الثلاثاء 2020/3/17، والقطع من 676 : 697، يوم الأربعاء 2020/3/18، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع بمسلسل رقم 3 بالمنطقة (ب)، من 114 : 148، يوم الأحد 2020/3/22، والقطع من 149 : 160، يوم الإثنين 2020/3/23.
وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى بمسلسل رقم 4 بالمنطقة(أ)، القطع من 205 : 239، يوم الثلاثاء 2020/3/24، والقطع من 240 : 274، يوم الأربعاء 2020/، والقطع من 275 : 309، يوم الخميس 26/3/2020، والقطع من 310 : 352، يوم الأحد 202/3/27، موضحاً أنه تم تخصيص الأيام من الإثنين 2020/3/30 : الخميس 2020/4/2، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
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