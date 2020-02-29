شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة المصرية توزع 128 مليون جنيه أرباحاً للمساهمين خلال 60 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت شركات البورصة المصرية، 128 مليون جنيه أرباح نقدية على المساهمين منذ بداية العام، موزعة بين 83 مليون جنيه خلال شهر يناير، و45 مليون جنيه حتى منتصف شهر فبراير، وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.73% عند مستوى 1209.27 نقطة.

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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.93% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 5.8% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 28.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 667 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.1% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 387 مليار جنيه إلى 366.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.1 مليار جنيه إلى 200.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.6%.