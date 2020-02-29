شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الهندسية تتصدر القطاعات الأكثر اقبالا بالأسبوع التجاري في أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسن يونس مدير بإحدي الشركات المصرية، المشاركة في البعثة التجارية المصرية في اوغندا، إن توقيت المعرض المصرى والذى جاء ضمن فعاليات الأسبوع التجارى فى أوغندا، له ميزة كبيرة أنه خاص بمصر، ولا يوجد عارضين من دول أخري، فالمستثمر أو التجار اللذين يزورون المعرض، هم قادمين للمنتج المصري وليس لمنتج آخر.

وأضاف لليوم السابع، أن زوار المعرض المصرى ليسوا من أوغندا فقط، لكن من دول أخري منها جنوب السودان ودول أخري مجاورة لأوغندا، مشيراً إلى أن 70 إلي 80% من الجمهور المستهدف من المعرض بالفعل زاروا الشركات المشاركة.

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وأشار إلي أن قطاع الصناعات الهندسية شهد توافق على عقود للتصدير لمشروعات هنا في اوغندا، لافتا إلى أهمية الأسواق الافريقية بالنسبة للمنتجات المصرية، لكن التوافق على آليات للتوريد والدفع مهم جدا في كافة الاتفاقيات.

وتابع، إن مصر لديها قدرة على الوجود بقوة والمنافسة في افريقيا، فلنا ميزات نسبية، لكننا في حاجة إلى معالجة العيوب، وعلي رأسها تقفيل المنتجات بصورتها النهائية، فجودة المنتج المصرى أفضل بكثير من الصيني، لكن البعض هنا يفضل الاستيراد من الصين، بسبب عيوب في فينش السلع والمنتجات المصنعة في مصر".