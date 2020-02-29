شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة العمالة" تكشف عن تأثير تعليق تأشيرة السعودية على تأشيرات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن السعودية علقت تأشيرات العمرة والسياحة والزيارات إلى أراضيها بصورة مؤقته لحين الانتهاء من إنشاء منظومة للحجر الصحى على كافة منافذها، موضحا أن السبب في وضع مصر ضمن الدول الموقوفة رغم خلوها من الفيروس هو أن السعودية لا تمتلك حجر صحى على منافذها إلا في منطقتين فقط وهما جدة والمدينة المنورة .

وأضاف إمام لـ ”الخليج 365”، أن هناك رحلات مباشرة إلى كافة المنافذ بالسعودية وقامت حاليا بإنشاء منظومة للحجر الصحى فى كل منافذ المنطقة الشرقية بها وعلى جميع المنافذ الأخرى ، وذلك ضمن وضع إجراءات حماية على انتشار الفيروس من الدول الأخرى إلى أراضيها ، لافتا إلى أن هناك دول منعت السعودية دخول أهلها إلى أراضيها نهائيا بسبب انتشار فيروس كورونا بها إلا أن مصر ليست ضمن قائمة هذه الدول.

وأوضح رئيس شعبة الحاق العمالة، أنه فيما يخص بتأشيرات العمالة التي توجهها مصر إلى الأراضى السعودية في مختلف القطاعات والتي تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل سنويا ، لم يتم حتى الآن خروج أي تعليمات بشأنها ، وأن الشركات ستنتظر قرار السعودية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة ، على أمل أن تفتح أبوابها مرة أخرى فى فترة زمنية قصيرة بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فيما يخص الحجر الصحى.

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يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولى سمحت الخميس سفر أصحاب التأشيرات تحت بند الزيارة العائلية بعد توقفها منذ صباح أمس نتيجة إطلاق السعودية قرار بمنع سفر المعتمرين أو حاملي التأشيرات السياحية بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من المعتمرين، وتمكنت سلطات المطار من حسم الجدل القائم حول سفر أو منع أصحاب التأشيرات للزيارة العائلية وسمحت لهم بالسفر.

وكان عدد كبير من العاملين بالسعودية أصدروا التأشيرات العائلية الجديدة لعائلاتهم سواء من الزوجات والأبناء أو الآباء والتي أصدرتها السعودية وفقا للقرارات الأخيرة بإصدار أنواع جديدة من التأشيرات تسهيلا لذوى المقيمين هناك بعد ارتفاع الرسوم المفروضة على إصدار "الإقامة " للزوجة والابناء، واستبدالها بالتأشيرات تحت بند الزيارة العائلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت على "تويتر" ، الخميس، إن المملكة قررت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضافت أن الملمكة قررت أيضا تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا خطرا.