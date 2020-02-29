شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 313 مليون ورقة بقيمة 981.6 مليون جنيه، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 14.8 مليون ورقة، بقيمة 785.4 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 311 مليون ورقة بقيمة 421.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 33.1 مليون ورقة بقيمة 304.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 62.7 مليون ورقة بقيمة 245 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 37.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 215.2 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 22.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 141.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 28.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 130.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 84.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 108.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 99 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 488.9 ألف ورقة منفذة بقيمة 1.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 17.1 ألف ورقة بقيمة 932.4 ألف جنيه.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 13008.94 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.73% عند مستوى 1209.27 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.93% مغلقًا عند مستوى 1311.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 5.8% مغلقًا عند مستوى 14756.81 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.