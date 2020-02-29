شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 28-2-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 28-2-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز اعتماد قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وإعلان شركة أوبر مصر ستعمل على وضع برنامج خاص بالحكومة المصرية تحت اسم “Uber For Government” لتوفير خدمة نقل موظفي الدولة إلى العاصمة الإدارية بتكلفة شهرية مناسبة.

أما عالمياً سيطر كورونا على خسائر أسواق المال العالمية وشركة طيران إيطالية، وسداد جمهورية قبرص بالكامل، قرضاً كانت قد أخذته من صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين عامي 2013-2016.





كورونا يطلق رصاصة الرحمة على شركة طيران إيطاليةأعلنت الحكومة الايطالية أنها ستطرح فى الساعات القليلة القادمة عطاء عروض غير ملزمة فى سعيها للبحث عن مشتر لشركة الخطوط الجوية الايطالية (أليتاليا) المتعثرة ماليا والخاضعة لإدارة حكومية خاصة منذ مايو عام 2017 وواصلت العمل بفضل ضخ قروض من خزينة الدولة.

وتحدث وزير التنمية الاقتصادية، ستيفانو باتوانيلى، اليوم الجمعة عن "حوار مفتوح مع جهات مختلفة، لم يسمها أبدت إهتماماً فى هذه الساعات، وقال "أنا واثق من وجود حل إيجابى"، على الرغم من أن حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لها تأثير قوى على مبيعات التذاكر وبالتأكيد لن تسهل عمل المفوض الحكومى لبيع (أليتاليا) ، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

قبرص تسدد قرض لصندوق النقد الدولى بقيمة 726 مليون يوروسددت جمهورية قبرص بالكامل، قرضاً كانت قد اخذته من صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين عامي 2013-2016. قبرص تسدد قرض لصندوق النقد الدولى بقيمة 726 مليون يوروسددت جمهورية قبرص بالكامل، قرضاً كانت قد اخذته من صندوق النقد الدولي خلال الفترة بين عامي 2013-2016.

وقالت وزارة المالية القبرصية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية اليوم الجمعة - إن إجمالي قيمة السداد بلغت 716.67 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يحقق السداد المبكر للقرض بالإضافة إلى تمويله من خلال سندات مدتها 20 عاماً بمعدل فائدة قدره 0.625%، توفيراً لجمهورية قبرص بقيمة 13.4 مليون يورو خلال الفترة 2020-2025.

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية فضيحة الديزل فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية فضيحة الديزل

قالت فولكسفاجن ومجموعة ألمانية معنية بحقوق المستهلكين اليوم الجمعة إنهما توصلتا إلى اتفاق بقيمة 830 مليون يورو (902.04 مليون دولار) بشأن دعوى جماعية فيما يتعلق باحتيال شركة صناعة السيارات على اختبارات انبعاثات الديزل.

الاتفاق خطوة جديدة فى مساعى شركة صناعة السيارات الألمانية لتقديم تعويضات بعد إقرارها فى 2015 باستخدام برمجيات للاحتيال على اختبارات محركات الديزل الأمريكية على نحو مخالف للقانون.

«حماية المنافسة» يبدأ حملة مواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكوميةأطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وذلك لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة، أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها. «حماية المنافسة» يبدأ حملة مواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكوميةأطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وذلك لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة، أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

وتعتمد غالبية الجهات الإدارية بالدولة لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات تطرح كمنافسة للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، وحماية الأعمال في الحصول على فتح أسواق جديدة للتعاقدات والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.

سفير كوت ديفوار يدعو وزير الاتصالات للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البريدى العالمى

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التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تيموتى إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار فى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التحول الرقمى.

وفى ختام اللقاء وجه السفير تيموتى إيزوان دعوة للدكتور عمرو طلعت للمشاركة فى المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدى العالمى الذى تستضيفه كوت ديفوار خلال الفترة من 10 إلى 28 أغسطس المقبل.

مدير أوبر لوزيرة التخطيط: إطلاق برنامج لنقل موظفى الدولة إلى العاصمة الإداريةالتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع نطاق خدمة الشركة ليشمل العاصمة الإدارية الجديدة. مدير أوبر لوزيرة التخطيط: إطلاق برنامج لنقل موظفى الدولة إلى العاصمة الإداريةالتقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أحمد خليل، مدير شركة أوبر-مصر، أحمد على، مدير سياسات شمال أفريقيا بشركة أوبر، لبحث سبل التعاون المشترك وتوسيع نطاق خدمة الشركة ليشمل العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة المصرية تعمل على الانتقال بمرافق ومؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من شركة أوبر فى توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة لنقل موظفى الدولة والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تنظيم الغاز: 37.5 سنت للمليون وحدة تعريفة استخدام الشبكة القومية للغازاتاعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرى بأسواق الغاز العالمية أخذا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول. تنظيم الغاز: 37.5 سنت للمليون وحدة تعريفة استخدام الشبكة القومية للغازاتاعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية ) للعام 2020، والتى بلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجيا وفقا للممارسات الدولية للعمل على دمج السوق المصرى بأسواق الغاز العالمية أخذا فى الاعتبار استراتيجية الدولة لتكون مركزا إقليميا لتداول الغاز والبترول.

وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.

الذهب يتراجع فى مصر..وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام الذهب يتراجع فى مصر..وعيار 21 يسجل 712 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب فى مصر تراجع ملحوظ بقيمة 3 جنيهات، مع تراجع سعر الذهب عالميا بسبب جنى الارباح، عقب صعود الأسعار لمستوى كبير بفعل مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا فى عدد من الدول بخلاف الصين.

وزير المالية تعقيبًا على "دويتشه": الإشادات الدولية تفتح آفاقًا للاستثمار الأجنبى فى مصر وزير المالية تعقيبًا على "دويتشه": الإشادات الدولية تفتح آفاقًا للاستثمار الأجنبى فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك «محافظ الأوراق المالية» التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة.

وأوضح "معيط"، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

"أرامكو" تحصل على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبى لصفقة سابكأفاد إشعار من الاتحاد الأوروبى أن أرامكو "أرامكو" تحصل على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبى لصفقة سابكأفاد إشعار من الاتحاد الأوروبى أن أرامكو السعودية ، أكبر مُنتج للنفط فى العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار فى التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70% فى مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة فى مارس من العام الماضي، فى خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.