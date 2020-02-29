شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض لكنها تسجل مكاسب شهرية في فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الجمعة متأثرة بالقلق العالمي بشأن فيروس "كورونا" ورغم تباطؤ وتيرة الحصاد في البرازيل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفع تقييمها لمستوى فيروس كورونا إلى "خطير جدا" نتيجة التفشي السريع للمرض في عشرات الدول على مستوى العالم. Advertisements

ومن شأن انتشار الفيروس عالمياً التأثير سلبيا في الطلب على السلع الزراعية وغيرها ممن الأصول مما دفع الصويا نحو التراجع.

وحصد المزارعون البرازيليون 43.1% من حجم المساحات المزروعة بالصويا في الدولة اللاتينية مقارنة بنسبة 56% في موسم العام الماضي.

وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 8.83 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 8.87 دولار وأقل سعر عند 8.74 دولار، وسجلت السلعة الزراعية مكاسب شهرية في فبراير/شباط بنسبة 1.1% بعد خسائر شهرية في يناير/كانون الثاني بنسبة 0.9%.

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