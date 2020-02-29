شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق على استقرار سلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "أمازون دوت كوم" في ختام جلسة الجمعة على نحو سلبي مع تقييم الشركات الأمريكية لتأثير فيروس "كورونا" على أعمالها بالإضافة إلى الضغوط على أسواق الأسهم العالمية بوجه عام.



وكانت "آبل" و"مايكروسووفت" قد ذكرتا بأنهما لا تتوقعان بلوغ الأهداف المحددة بشأن أرباح وإيرادات الربع السنوي الأول المنتهي في مارس/آذار بسبب انتشار فيروس "كورونا".



واتخذت "أمازون" العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة "كورونا" حيث طلبت من جميع موظفيها حول العالم تجنب السفر محليا ودوليا، كما طلبت من بعضهم العمل من المنزل حتى أبريل/نيسان المقبل.

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وعلاوة على ذلك، قررت "أمازون" حظر بيع أي سلع مضللة للمستهلكين بشأن فيروس "كورونا" عبر خدماتها ومنصاتها الإلكترونية.



وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية رفعت درجة تقييمها لفيروس كورنا إلى مستوى خطير جدا نتيجة التفشي السريع للمرض في خمسين دولة على الأقل.



وعلى صعيد التعاملات، استقر سهم "أمازون دوت كوم" في ختام جلسة الجمعة عند 1883.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1889.7 دولار وأقل سعر عند 1811.1 دولار.