شكرا لقرائتكم خبر عن موافقة أوروبية لشراء «أرامكو» أسهما في سابك والان نبدء بالتفاصيل

أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي أن أرامكو السعودية ، أكبر مُنتج للنفط في العالم، حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها، والبالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70 بالمائة في مجموعة البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأعلنت أرامكو عن الصفقة في مارس من العام الماضي، في خطوة هامة صوب تنويع أنشطتها إلى التكرير والبتروكيماويات.

وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة، أمس الأول الخميس.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في 21 فبراير أن الصفقة تمضي صوب الحصول على موافقة غير مشروطة من الاتحاد الأوروبي.

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وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت في مارس العام الماضي عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يُعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

يُذكر أن الأسهم المتبقية، والمتداولة في «سابك»، والبالغة 30% ليست جزءًا من الصفقة؛ إذ أعلنت أرامكو عدم نيّتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية، فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معيّنة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

يُشار إلى أن شركة سابك ومقرها في الرياض، تدير أعمالًا في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ويعمل بها 33 ألف موظف. وقد بلغ في عام 2018 إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة لها 75 مليون طن متري، وسجّلت صافي دخل بلغ 5.7 مليار دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار، وإجمالي أصول بلغت قيمتها 85 مليار دولار.