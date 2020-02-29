شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تريليونات دولار خسائر الأسهم العالمية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

فقدت الأسواق العالمية أكثر من 3 تريليونات دولار مع زيادة المخاوف من فيروس «كورونا»، ودخلت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية عمليًا، أمس الأول، مرحلة تصحيح، مع فقدانها أكثر من 10% من قيمتها خلال تداولات الأسبوع.

وهبط مؤشر «داو جونز الصناعي» 431.59 نقطة، أو ما يعادل 1.60% إلى 26526 نقطة، يوم أمس الأول. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضًا 53.85 نقطة أو ما يعادل 1.73% إلى 3062.54 نقطة. وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» 236.74 نقطة أو ما يعادل 2.64% إلى 8744.03 نقطة. والمؤشرات الثلاثة منخفضة حاليًا ما يزيد على 10% دون المستوى المرتفع القياسي الذي بلغته خلال جلسة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونزلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى منطقة تصحيح بعد دقائق من الفتح، في الوقت الذي يؤجج فيه الانتشار السريع لفيروس «كورونا» خارج الصين المخاوف بشأن النمو وأرباح الشركات.

وواصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعها خلال تعاملات أمس الأول الخميس، لتتجه صوب تسجيل أسوأ موجة خسائر أسبوعية منذ عام 2011 تحت ضغط تنامي المخاوف حيال تحوّل فيروس «كورونا» إلى وباء عالمي، بعد إصابة أكثر من 82 ألف شخص حول العالم.

فيما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 3.74% ليصل إلى 5472.21 نقطة، كما سجل مؤشر «داكس» الألماني خسائر بنسبة 3.53% ليصل إلى 12323.33 نقطة، ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 3.31%؛ ليصل إلى 6809.52 نقطة، ومؤشر «فوتسي إم بي إيه» الإيطالي بنسبة 2.83% ليصل إلى 22760 نقطة.