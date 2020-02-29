الذهب ينخفض بفعل جني أرباح.. والبلاديوم يقفز 5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة؛ إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر؛ لجني الأرباح من قفزة بنسبة 1% في الجلسة السابقة؛ لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تنامي المخاوف بشأن الانتشار السريع لتفشي فيروس «كورونا»، مما رفع التوقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة.

في غضون ذلك، نزل البلاديوم 5%؛ بفعل عمليات بيع لجني الأرباح؛ بعد أن ارتفع المعدن المُستخدم في صناعة السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق الخميس.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1635.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر الجاري، محققاً مكاسب للشهر الثالث على التوالي، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1637 دولاراً للأوقية.

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وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني «الفيروس بات أكثر خطورة بكثير... الناس قلقون من أنه ربما تكون هناك حاجة لبعض تدابير التحفيز الإضافية؛ وذلك يعني خفض أسعار (الفائدة)»، مضيفاً: إن الأسعار المرتفعة أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح.

وتراجع البلاديوم 3.4% إلى 2749.63 دولار للأوقية، لكنه يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2016. وقفز البلاديوم إلى مستوى قياسي عند 2875.50 دولار في الجلسة السابقة؛ بفعل استمرار عجز في المعروض، مع توقع نورنيكل، أكبر منتج للمعدن في العالم، حدوث عجز عالمي مقداره 0.9 مليون أوقية في 2020.

ونزل البلاتين 2.6% إلى 875.10 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر/‏تشرين الثاني 2015.

وهبطت الفضة 1.1% إلى 17.50 دولار للأوقية، وتمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في ثلاثة أشهر منخفضة ما يزيد على 3%. (رويترز)