«إكسبو 2020» يرفع زخم مبيعات السيارات في الإمارات 5%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان

أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السيارات بالدولة أن القطاع بدأ رحلة صعود تدريجي مدعوما بالمعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي»، وتوقعت المصادر أن يحقق القطاع نمواً ملحوظاً يصل إلى نسبة 5% مع اقتراب موعد الحدث العالمي المرتقب.

قال مسؤولو وكالات السيارات في الدولة ل«للخليج»، إن مؤشرات انطلاقة جديدة للقطاع بدأت معالمها بالظهور منذ بداية العام الجاري، مشيرين إلى أن حجم مبيعات السيارات خلال يناير/كانون الثاني 2020 نما بنسبة 4%، مقارنة مع يناير 2019، وذلك بدعم من العروض المستمرة التي يقدمها وكلاء السيارات، بالإضافة إلى قرب موعد «إكسبو 2020 دبي» الذي يدعم زيادة الطلب، فضلاً عن قوة الاقتصاد الوطني ونمو القطاعات الأخرى، وهو ما يعزز الإقبال على شراء السيارات.



مبادرات إيجابية

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أشارت المصادر إلى أن قطاع سيارات في منطقة الخليج بشكل عام واجه تحديات كبيرة، أسهمت في التأثير على مبيعات السيارات، لاسيما في قطاع التجزئة للأفراد، إلّا أن التحديات أو الصعوبات التي واجهها القطاع خلال السنوات السابقة قد انتهت؛ حيث بدأ قطاع السيارات بالنمو منذ بداية العام الجاري 2020.

وأضاف مسؤولو وكالات السيارات أن زيادة النشاط الاقتصادي والمبادرات الإيجابية التي يقوم بها القطاع العام لتحفيز النمو بشكل عام، مثل مبادرة التملك الحر والإقامة الدائمة وإكسبو 2020، وغيرها الكثير من النشاطات الاقتصادية ستساعد على نمو قطاع السيارات، مشيرين إلى أن القطاع يحتاج إلى المبادرات الفردية على صعيد الشركات الخاصة، التي يتعين عليها تقديم التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع العملاء، وتقديم منتج جديد، مثل السيارات ذاتية القيادة أو السيارات الكهربائية أو السيارات التي تقدم للعميل الاتصال بالشركة، أو التواصل مع السيارات الأخرى على الطريق. ويتعين على الشركات أيضاً تطوير الأنظمة الداخلية للشركة، والاستعانة بفرق من الأيدي العاملة بعقول منفتحة قادرة على التفاهم مع العملاء أينما كانوا.



انطلاقة جديدة



أكد سليمان الزبن، المدير العام ل «هيونداي الإمارات، مؤسسة جمعة الماجد» أن قطاع السيارات في الإمارات حقق أداء أفضل منذ بداية العام الحالي، حيث إن العديد من شركات السيارات واجهت تحديات مختلفة وتغيرات في استراتيجيات التسوق والمبيعات خلال السنوات السابقة.

وأضاف الزبن أن هناك مجموعة من العوامل التي من شأنها أن تساعد على انطلاقة جديدة لقطاع السيارات، منها المبادرات الحكومية التحفيزية، إضافة إلى قرب استضافة «إكسبو 2020 دبي»، ونشاط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هنالك نشاطاً ملحوظاً لوكالات السيارات في طرح العروض التي شملت في كثير منها تسهيلات في عمليات التمويل.

وقال كارستن بندر، العضو المنتدب لشركة أودي للشرق الأوسط، إن لدينا توقعات إيجابية للعام 2020، مع ترقبنا لتقديم تشكيلتنا الأحدث والأوسع نطاقاً إلى عملائنا في المنطقة، فبحلول شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، سنطلق أول طرازات أودي الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV بالدفع الكهربائي في الدولة «اي ترون» و «اي ترون سبورت باك» ومجموعة من طرازات RS الجديدة.

وتوقع بندر مزيداً من النمو لمبيعات الشركة في الإمارات؛ حيث سيحمل معرض إكسبو 2020 دبي أثراً إيجابياً على الاقتصاد بأكمله، وخاصة في مجال مبيعات الأساطيل.