شكرا لقرائتكم خبر عن 418 ألف نزيل في جزيرة ياس خلال عام 2019 بنمــــــو 2.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم
بلغ عدد نزلاء فنادق جزيرة ياس في إمارة أبوظبي 418 ألف نزيل في 2019، بينما بلغ عدد النزلاء في الربع الرابع من العام الماضي 98 ألف نزيل.
وسجلت فنادق الجزيرة متوسط إشغال في 2019 بلغ 78% بنمو 2.2% مقارنة ب 2018.
وارتفعت إيرادات فنادق الجزيرة ب 1.4% في 2019 لتصل إلى 401 مليون درهم.
وارتفع متوسط فترة الإقامة والليالي التي يقضيها النزلاء بفنادق الجزيرة إلى 2.5 ليلة، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية 2.9% ليصل إلى 380 درهماً لليلة.
كما ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة 5.2% في 2019 لتصل إلى 297 درهماً.
وتصدر النزلاء من الإمارات قائمة الجنسيات الأكثر إقامة في فنادق الجزيرة ب 23%، تلاهم النزلاء من الهند ب 14%، والنزلاء من بريطانيا 8%، والنزلاء من الصين 6%، والنزلاء من السعودية 6%.
يذكر أن جزيرة ياس تضم 7 فنادق منها فندق واحد من فئة 5 نجوم و 3 فنادق من فئة 4 نجوم، وفندقان من فئتي 3 ونجمة واحدة، إلى جانب فندق واحد يضم شققاً فندقية، بإجمالي 2259 غرفة وشقة فندقية.
كانت هذه تفاصيل خبر 418 ألف نزيل في جزيرة ياس خلال عام 2019 بنمــــــو 2.2% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.