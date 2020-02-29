418 ألف نزيل في جزيرة ياس خلال عام 2019 بنمــــــو 2.2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

بلغ عدد نزلاء فنادق جزيرة ياس في إمارة أبوظبي 418 ألف نزيل في 2019، بينما بلغ عدد النزلاء في الربع الرابع من العام الماضي 98 ألف نزيل.

وسجلت فنادق الجزيرة متوسط إشغال في 2019 بلغ 78% بنمو 2.2% مقارنة ب 2018.

وارتفعت إيرادات فنادق الجزيرة ب 1.4% في 2019 لتصل إلى 401 مليون درهم.

وارتفع متوسط فترة الإقامة والليالي التي يقضيها النزلاء بفنادق الجزيرة إلى 2.5 ليلة، كما ارتفع متوسط سعر الغرفة الفندقية 2.9% ليصل إلى 380 درهماً لليلة.

كما ارتفعت الإيرادات لكل غرفة متاحة 5.2% في 2019 لتصل إلى 297 درهماً.

وتصدر النزلاء من الإمارات قائمة الجنسيات الأكثر إقامة في فنادق الجزيرة ب 23%، تلاهم النزلاء من الهند ب 14%، والنزلاء من بريطانيا 8%، والنزلاء من الصين 6%، والنزلاء من السعودية 6%.

يذكر أن جزيرة ياس تضم 7 فنادق منها فندق واحد من فئة 5 نجوم و 3 فنادق من فئة 4 نجوم، وفندقان من فئتي 3 ونجمة واحدة، إلى جانب فندق واحد يضم شققاً فندقية، بإجمالي 2259 غرفة وشقة فندقية.