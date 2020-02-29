«إيكونوميك تايمز»: دبي تقود تطوير الابتكارات التقنية في المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» إن شركات ناشئة من 70 دولة حول العالم استفادت من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (Dtec)، وهو مركز ناشئ في دبي أسس لجعل المنطقة محوراً لتطوير الابتكارات في مجال التقنية.

وأوضحت الصحيفة أن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال يعد أكبر مركز عمل مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويحتضن تحت مظلته 800 شركة ناشئة وشبكة «ستارت أب بوت كامب»، المتخصصة في دعم الشركات الناشئة حول العالم، وحاضنة الأعمال «انطلاق»، التي تسهم في تطوير المشاريع الناشئة المختصة بالطيران والسياحة والسفر، بالإضافة إلى مركز إنتل للابتكار، الذي يتماشى مع خطة دبي في تبني تقنيات المستقبل بما في ذلك تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وأطلقت سلطة واحة دبي للسيليكون، وهي منطقة حرة تدعم نمو القطاعات الحديثة القائمة على التكنولوجيا، مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال في عام 2015، وتمكن المركز الذي يعتبر أكبر مجمع لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط، حتى الآن من استقطاب المئات من الشركات الناشئة.

ويوفر المركز العديد من المرافق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك شبكات الواي فاي عالية السرعة، ومساحات مخصصة للاجتماعات، ومقهى في الموقع، ومواقف للسيارات، وغرفة ألعاب ومساحات لمختبرات الأعمال، بالإضافة إلى خدمات الإعداد الكامل للأعمال بما في ذلك رخصة مزاولة الأعمال والتأشيرات وتسهيل الوصول إلى المؤتمرات وورش العمل.

وتعتبر الشركات الناشئة عصباً رئيسياً للابتكار في دبي، ذلك لأنها تقدم حلولاً متطورة للسوق، ومن خلال الجمع بين المنافسة والتحضيرات لإكسبو 2020، فإن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال يخلق المزيد من الفرص والمزايا لتعزيز مشاركة الشركات الناشئة، مما يجعل من دبي مركزاً رائداً في مجال الابتكار.