أسبوع أسود لأسواق السلع والأسهم هو الأسوأ منذ 2008

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

عمقت مؤشرات أسواق السلع والأسهم والخدمات العالمية، أمس الجمعة، موجة تصحيح إجبارية، دخلت إليها قبل نحو أسبوع تقريباً، تحت ضغط تزايد مخاوف المستثمرين من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بعد أن دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول الوباء «كوفيد-19»، محذرة بأنها سترتكب «خطأ مميتاً» إن ظنت أنها بمنأى عنه، حيث ارتفع العدد الإجمالي لمصابي الفيروس في الصين إلى 78,824 حالة مؤكدة، كما بلغ عدد الوفيات 2788 حالة حتى الآن، مع اكتشاف إصابات جديدة في دول مختلفة عبر كافة أنحاء العالم، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية عمليات بيع بفعل تنامي احتمال تحول تفشي الفيروس إلى وباء، وبينما ما زال الكثير بشأن الفيروس غير معروف، فإن التدابير المتخذة لاحتواء كورونا أثرت سلباً في سلاسل الإمدادات والاقتصاد العالمي والأسواق المالية.

مثلت سرعة انتشار فيروس «كوفيد-19» خارج الصين، منعطفاً جديداً، تسبب في زيادة اضطراب مختلف أسواق الأسهم والسلع العالمية والإقليمية، ومع ترقب المستثمرين لتطورات «الوباء» أصبح الغموض سيد الموقف، ففيما شهدت أسواق النفط والغاز هبوطاً متوقعاً فاق تأثيره توجهات «أوبك» و«أوبك بلس» لخفض الإنتاج من أجل حفظ توازن أسعار الخام الذي هبط بأكثر من 4% خلال ساعات لم تشهد خلالها المؤشرات تطورات يمكن أن تفسر حجم الهبوط الحاد، وفي المقابل ورغم الانخفاضات الحادة التي شهدتها كافة مؤشرات الأسهم المالية، لم ينعكس ذلك بالإيجاب على أسواق الملاذات الآمنة مثل الذهب، حيث تخطت موجات بيع مفاجئة لا يمكن تفسيرها بجني الأرباح توقعات المستثمرين والخبراء والمتابعين؛ إذ فقد المعدن النفيس نحو 20 دولاراً في الأوقية، في حين كان يتوقع على نطاق واسع أن تكون مكاسبه أكثر من 30 دولاراً للأوقية على الأقل.

في أسواق العملات لم يكن حجم الصعود الذي حققته عملات الملاذ الآمن مثل الين بنفس قدر توقعات الخبراء، حيث كانت في معظمها هامشية، ومجرد موجة تصحيح متأخرة، لكن كان أكثر التحولات بروزاً هو توقف ارتفاع الدولار، في الوقت الذي تضع فيه الأسواق في الحسبان مجدداً احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.