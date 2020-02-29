شكرا لقرائتكم خبر عن النمو العالمي يدخل مرحلة الغموض بسبب «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت تقديرات النمو العالمي مرحلة جديدة من الغموض خاصة مع تزايد حالات إعادة الخفض لتوقعات سابقة كانت في الأصل منخفضة عن تقديرات سابقة، وفي ظل ذلك، لم يعد حجم أو مقدار النمو هو الأساس الذي تبنى عليه تقديرات الجهات الاقتصادية العالمية المتخصصة، بل أصبح مقدار الخفض، ومقدار اليقين في تحديد ذلك.

من الجهات العالمية الأكثر تخصصاً في والأكبر ارتباطاً بتوقعات النمو العالمي، يأتي صندوق النقد الدولي في الواجهة، وعلى الرغم من خفض الصندوق قبل أيام ومن قبلها أسابيع أخرى، لتقديرات سابقة له، إلا أنه عاد مجدداً للواجهة مؤكداً توجهه لخفض تقديراته الأخيرة حول النمو العالمي مجدداً، وقال متحدث باسم الصندوق الخميس إن فيروس كورونا السريع الانتشار سيكون له تأثير في نمو الاقتصاد العالمي وإن الصندوق سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك.

توقعات صندوق النقد

وأشارت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا إلى توقع الخفض يوم السبت خلال اجتماع مع مسؤولي المالية من أكبر 20 اقتصاداً في العالم في الرياض، وفي بيان، قالت إن تفشي الفيروس سيقلص على الأرجح نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 5.6%، بانخفاض 0.4% عن توقعاتها في يناير/ كانون الثاني، وسيخصم 0.1% من النمو العالمي.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق في إيجاز صحفي دوري «سنخفض على الأرجح توقعاتنا للنمو للعالم»، وأضاف أنه لا يملك أرقاماً جديدة بخلاف تلك الواردة في بيان جورجيفا، لكنه قال إن المزيد من التفاصيل ستُتاح في الوقت الذي يعد فيه الصندوق لإصدار التقرير الجديد لآفاق الاقتصاد العالمي في إبريل/ نيسان.

وقال رايس‭ ‬«من الواضح أنه سيكون للفيروس تأثير في النمو، يتوقف الكثير على سرعة التعافي في الصين ودول أخرى، التأثيرات غير المباشرة، والتأثيرات في سلاسل الإمداد، والمدى المحتمل لتأثر دول أخرى بدرجة كبيرة».

وقال إنه يتوقع صدور قرار قريباً بشأن تأثير فيروس كورونا من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في إبريل/ نيسان، مشيراً إلى خضوع العديد من خيارات الصيغ للدراسة.

وقال رايس إن الصندوق يؤيد مجموعة تدابير اقتصادية اتخذتها الصين لمعادلة التأثيرات السلبية لتوقف ضخم عن العمل ناجم عن الفيروس.

من جهة أخرى، قال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا المركزي إنه يتعين على بلاده الاستعداد لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس كورونا. وأضاف كارني لسكاي نيوز في مقابلة أن البنك المركزي رصد بالفعل شحاً في سلاسل الإمدادات لكن من المبكر للغاية تحديد مدى تأثر بريطانيا سلباً.

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وقال كارني إن البنك يتوقع انخفاض النمو العالمي مقارنة مع ما سيكون عليه إذا كان الوضع مختلفاً، وإن ذلك سيكون له تأثير سلبي في المملكة المتحدة وفقاً لسكاي نيوز.

وأبلغ كارني سكاي نيوز قائلاً «لم نكشف ذلك بعد في جميع المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وفي المملكة المتحدة، لكن إذا كان العالم أبطأ من المملكة المتحدة، وهي اقتصاد منفتح للغاية، سيكون لهذا تأثير».

وقال كارني إن البنك المركزي يراقب البنوك البريطانية على الدوام لضمان أن تظل تتمتع بمتانة جيدة حتى لا يكون هناك خطر حدوث أزمة مالية. وأكد إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني الخميس أول حالة إصابة بفيروس كورونا، ما يصل بإجمالي عدد الحالات المصابة في المملكة المتحدة إلى 18.

المخاطر المحيطة بالنمو العالمي

من جهته، قال جولدمان ساكس الخميس إن الشركات الأمريكية لن تحقق نمواً في الأرباح في 2020 مع انتشار فيروس كورونا خارج الصين، ما يؤجج المخاطر المحيطة بالنمو العالمي.

وخفض محللو البنك تقديرهم الأساسي لربحية السهم للشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 165 دولاراً من 174 دولاراً في 2020، ما يشير إلى أن الأرباح ستظل على الأرجح دون تغيير مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام.

وكان محللون توقعوا زيادة 7.7% في الأرباح بحسب بيانات رفينيتيف، وقال جولدمان ساكس إن التوقع الأحدث يرجع إلى انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية الصينية في الربع الأول، وتراجع الطلب من شركات التصدير الأمريكية، واضطرابات في سلاسل الإمداد وتباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي.

وأصاب الفيروس نحو 80 ألف شخص وأودى بحياة ما يزيد على 2700، أغلبيتهم في الصين. وفي الأسبوع الفائت، أعلنت عدة دول عن ارتفاع في عدد المصابين.

وقال جولدمان إنه يتوقع أن يبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2900 نقطة في الأمد القريب، وهو ما يقل 14.4% عن مستوى الإغلاق القياسي المرتفع للمؤشر الذي سجله في 19 فبراير/ شباط، بافتراض نزول عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى واحد%.

وإذا ارتفعت العائدات إلى 1.5%، يتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 3400 بحلول نهاية العام. وفي وقت سابق الخميس، خفض بنك أوف أمريكا توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009.