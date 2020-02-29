«ايفوك 2020» توازن بين التقنية والفخامة

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حمل الجيل الثاني من عائلة سيارات «رينج روفر» سيارة «الكروس أوفر» البريطانية «رينج روفر إيفوك 2020 »، تصميماً مستمداً من شقيقتها «رينج روفر فيلار»، لتجمع السيارة بتصميمها بين الهوية الرياضية والعصرية في نفس الوقت كما أنها حافظت على هوية جيلها الأول الذي شهد نجاحاً هائلاً.

وبفضل زيادة طول قاعدة العجلات مقارنة بالجيل السابق، اكتسبت «إيفوك» الجديدة المزيد من المساحات في الخلف مع 20 ملم إضافية للراكب، وذلك إلى جانب توفير صندوق قفازات أكبر وصندوق أمتعة كذلك بنسبة 10% زيادة مقارنة بسلفه مع سعة تتراوح ما بين 591 إلى 1,383 لتراً ما بين عدم طي الصف الثاني من طيه.

وتحتوي السيارة الجديدة، على عدة ميزات؛ من بينها مجموعة نقل الحركة الكهربائية الهجينة، ومحركات «إنجينيوم» ثلاثية الأسطوانات ذات الكفاءة العالية، والمواد المبتكرة الطبيعية والمعاد تصنيعها، وشاشة عالية الدقة بقياس 12.3 إنش للسائق، وشاشتا لمس زجاجيتان عاليتا الدقة مخفيتان حتى إضاءتهما.