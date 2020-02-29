شكرا لقرائتكم خبر عن «فان سبرينتر» تتحول إلى كهربائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفالاً بمسيرة مرسيدس-بنز سبرينتر، والتي انطلقت مطلع العام 1995، انطلق موكب يضم 500 مركبة فان من الجيل الجديد بالكامل من مصنع الشركة في دوسلدورف في جولة حول مكاتب المبيعات.
ونجحت سبرينتر في تأكيد مكانتها كمركبة متعددة الاستخدامات بفضل التنوّع في خيارات منظومة القيادة والتصميم، حيث تتوفر سبرينتر بعدد من المحركات التي تعمل بالديزل، بالإضافة إلى محرك من أربع أسطوانات يعمل بالبنزين.
وكشفت مرسيدس في ديسمبر 2019 عن «إي سبرينتر»، وهي نسخة كهربائية تعمل بالبطاريات. وتمثل هذه المركبة الاختبارية ذات المرونة العالية المحطة القادمة في مسيرة مرسيدس-بنز للتحوّل نحو الطاقة الكهربائية في قطاع مركبات الفان ذات الاستخدام التجاري. ومع التوسّع الذي تشهده استراتيجية ([email protected]) من مرسيدس-بنز فانز، سيتم توفير «إي سبرينتر» في عدد من الأسواق العالمية بمنظومة كهربائية تمد العجلات الأمامية بقوّة 85 كيلوواط (116 حصاناً)، مع بطاريات بسعة 47 كيلوواط ساعة أو 35 كيلوواط ساعة، وبالاعتماد على اختيار العمل، سيتوفر «إي سبرينتر» بخيارات متنوعة من حيث سعة التحميل ومدى القيادة والسرعة القصوى.
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