سياحة الأعمال والمؤتمرات ترفع إشغال فنادق الشارقة 30%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



يشهد القطاع السياحي والفندقي في الشارقة، نمواً خلال المؤتمرات والمعارض والفعاليات التي تستضيفها وتنظمها الإمارة، حيث رفعت هذه الفعاليات، معدلات إشغال الفنادق بنسبة تتجاوز 30%، بالتزامن مع انعقاد فعاليات مهمة، على رأسها معرض الشارقة للكتاب، والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، وبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، وغيرها من أحداث وفعاليات مهمة تقام في الشارقة.

وأوضح مسؤولون بقطاع السياحة والفنادق، أن الشارقة تشهد نمواً ملحوظاً في سياحة الأعمال، لا سيما في ظل خطواتها المتسارعة، لتعزيز موقعها كونها وجهة دولية رئيسية لسياحة الحوافز والمعارض والمؤتمرات، نظراً لما تتمتع به من مقومات.

وأضاف المسؤولون، أن إشغال الفنادق خلال هذه الفترة من العام، يشهد زيادة مطردة في ظل الإقبال الكبير من جانب سياحة الأعمال، لا سيما أن المعارض والفعاليات التي أقيمت منذ بداية العام، وأواخر العام الماضي ذات أهمية كبيرة، نظراً لتنوعها وشمولها قطاعات رئيسية، ومن أهم هذه الفعاليات، المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والمهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.