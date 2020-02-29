شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعمق موجة التصحيح الإجباري بتراجع قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أسواق الأسهم العالمية لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع مؤشرا «إم.إس.سي.أي - أيه.سي.دبليو.إي» ومؤشر «إم.إس.سي.أي ورلد» وهي من المؤشرات التي تتعقب الأسهم العالمية بنحو 9% منذ يوم الاثنين الماضي، ليتجها لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ عام 2008.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، لتحقق أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 600 نقطة، أو أكثر من 2%، بعد أن قلص خسائره المبكرة من 800 نقطة، وانخفض مؤشر «إس آند بي» 2.1%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بحوالي 2%. وتراجع سهم شركة Caterpillar - وهو سهم رئيسي للنمو العالمي - بأكثر من 1%، وانخفض سهم شركة أبل بنسبة 4.1%، في حين انخفض كل من JPMorgan Chase و United Technologies بأكثر من 2.9% لكل منهما.

وأدت الانخفاضات التي حدثت يوم الخميس إلى انخفاض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 10.5% لكل منهما في الأسبوع، بأسوأ وتيرة أداء أسبوعي لهما منذ عام 2008، وتعد خطوط الرحلات الجوية النرويجية وخطوط الطيران الأمريكية من بين أسوأ الأسهم أداءً في مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع، حيث انخفضت أكثر من 10% و20%.

الأسهم الأوروبية

في القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية أكثر من 3%، أمس الجمعة، فتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 3.7% مسجلاً 378.1 نقطة، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 3.8% ليسجل 6572.9 نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي إم.بي.آي» الإيطالي بنحو 1.6% ليسجل 22799.4 نقطة، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 3.7% مسجلاً 5311.2 نقطة، وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 4.2% ليسجل 12367.5 نقطة.

ودخل المؤشر مستويات تصحيح الخميس، إذ انخفض 10% عن ذروة سجلها في الآونة الأخيرة، بجانب أسواق الولايات المتحدة وآسيا.

والخسائر التي تكبّدتها الأسهم الأوروبية منذ الجمعة الماضي بنسبة حوالي 12-13%، هي الأكبر منذ الأزمة المالية في 2008-2009 عندما دخل الاقتصاد العالمي مرحلة الركود.

وأعلنت أربع دول أخرى، أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع عدد الدول التي سجلت إصابات بخلاف الصين، مصدر تفشي الإصابات، إلى 55، وارتفع معدل الوفيات في إيطاليا، أكثر دول أوروبا تضرراً من كورونا، إلى 17 وزاد عدد المصابين بأكثر من 200 إلى 655.

ومن بين القطاعات الرئيسية، كانت قطاعات التعدين، والسفر والترفيه، والتكنولوجيا هي الأكبر انخفاضاً لتتراجع بما يتراوح بين 3.8% و4.1%.

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أسهم آسيا

وفي آسيا، هوت الأسهم اليابانية في معاملات كثيفة الحجم أمس الجمعة لأدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر، ونزل المؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 3.7% إلى 21142.96 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الخامس من سبتمبر/ أيلول.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يقول محللون إن نيكاي قد يلقى دعماً عند نحو 20700 نقطة، حيث سيجري تداوله على قدم المساواة مع قيمته الدفترية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.7% إلى 1510.87 نقطة وهو أقل مستوى منذ أوائل سبتمبر/ أيلول، في معاملات نشطة للغاية، فيما بلغ حجم التعاملات أعلى مستوى منذ مايو/ أيار 2018 عند 4.13 مليار سهم لأسباب من بينها إعادة موازنة فصلية لمؤشر إم.إس.سي.آي.

وفي مؤشر على موجة بيع عامة، انخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، مع تصدر قطاعات العقارات، والمعلومات والاتصالات، والأسماك والغابات لقائمة أسوأ القطاعات أداء.

وتضررت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وأخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية بشدة، مع تراجع سهم طوكيو إلكترون 5.5% وانخفاض سهم سكرين هولدينجز 5%.

ونزل سهم تويوتا موتور 3.5% وانخفض سهم هوندا موتور 4.3%، وتراجعت أسهم شركتي صناعة المكونات الإلكترونية موراتا للتصنيع وهوندا موتور 4.8% وأربعة% على الترتيب. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية بنحو 3.5% في ختام تعاملات أمس الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية حادة، وسط تداعيات انتشار فيروس «كورونا» ورغم تدابير التحفيز المالي التي اتخذتها البلاد.

وكانت الأسهم الصينية تمكنت من الصمود لبعض الوقت مع التدابير التحفيزية التي نفذتها البلاد في مسعى لمكافحة تداعيات الكورونا، مثل ضخ السيولة في الأسواق المالية وخفض تكاليف الاقتراض.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «شنغهاي» المركب بنحو 3.7% ليهبط إلى مستوى 2880.3 نقطة، ليسجل خسائر 5.2% في الأسبوع الجاري، وعلى الصعيد الشهري، سجل «شنغهاي المركب خسائر بنحو 3.2% خلال فبراير/شباط، وانخفض مؤشر«سي.إس.آي» أمس بنحو 3.5%، ليسجل مستوى 3940.05 نقطة. (وكالات)