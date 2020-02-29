«الميكانيكي للخليج العربي» الأكثر تميزاً لوكلاء «رولز- رويس»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



حصد المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري لرولز- رويس موتور كارز في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، الجائزة الأكثر تميزاً في المؤتمر الإقليمي للوكلاء الحصريين ل«رولز- رويس» لعام 2019.

وقد تم توزيع الجوائز خلال احتفال أقيم في فندق «ماندارين أورينتال» في دبي، وكانت الجائزة المرموقة من نصيب المركز الميكانيكي للخليج العربي الذي حقق أيضاً نمواً سنوياً ملموساً في مبيعات رولز- رويس بنسبة 23%.

وقد استحق المركز الميكانيكي للخليج العربي جائزة Customer Centricity التي تتمحور حول التركيز على العملاء محققين أعلى الدرجات على كل الصعد من المبيعات الاستثنائية والخدمات المتميزة وصولاً إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة في العلاقات العامة والتسويق.

وصرح ممدوح خيرالله، المدير العام ل«رولز- رويس» موتور كارز في المركز الميكانيكي للخليج العربي، قائلاً: «إن فوزنا بجائزة Customer Centricity في المؤتمر الإقليمي لوكلاء رولز- رويس الحصريين لهذه السنة، يعد فخراً كبيراً وإنجازاً مشرفاً لفريق عمل رولز- رويس في المركز الميكانيكي للخليج العربي، فحصولنا على هذه الجائزة المرموقة والقيّمة جداً بين الجوائز هو حصاد لما زرعناه طوال العام الماضي وتكريماً لجهود روح الفريق الواحد والمستوى العالي من المهارة التي تميّز عائلة المركز الميكانيكي للخليج العربي بكامل أفرادها».