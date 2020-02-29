النفــط يتراجـــع 6%مع تنــامـي مخـاوف الطلـــب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط بنحو 6% أمس الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بينما تواصلت المخاوف بشأن تداعيات أزمة فيروس كورنا المستجد على الطلب على الخام.

وانخفض سعر برميل نفط برنت تسليم إبريل/‏نيسان إلى 49,05 دولار، بينما بلغ برميل غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم الشهر نفسه 43,95 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي نحو 14% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو/‏ أيار 2011، ونزل خام القياس العالمي برنت، الذي تراجع نحو اثنين في المئة الخميس، نحو 13 في المئة هذا الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير/‏ كانون الثاني 2016.

ويزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول التفشي إلى وباء؛ إذ ينتشر الفيروس بعيداً عن مركز ظهوره في الصين إلى 46 دولة أخرى. (وكالات)