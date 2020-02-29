«سييرا 1500» بناقل حركة أوتومــاتيكي مـن 10 سرعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترتقي «جي إم سي» بالفخامة إلى مستويات جديدة من خلال توفير صندوقها المصنوع من ألياف الكربون، وناقل الحركة الأوتوماتيكي بعشر سرعات في طرز أكثر، إضافة إلى تقنيات إضافية مثل كاميرا مثبت السرعة المتكيّف لتحسين تجربة ملكية «سييرا 1500» 2020. وتضاف هذه التحديثات إلى مجموعة من التقنيات التي تسهم بدورها في توفر تجربة ملكية مبتكرة ومتميزة.

وتشمل التحديثات في طراز سييرا 1500 صندوق CarbonPro الأول من نوعه في قطاع السيارات الذي يتوفر ضمن فئة AT4 بمقصورة Crew ذات الأربعة أبواب كاملة الحجم. وكاميرا مثبت السرعة المتكيّف كخاصية متوفرة، وتتوفر إصدار AT4 CarbonPro لأول مرة بصندوق من ألياف الكربون، وتوافر ناقل الحركة ذي السرعات العشر في الطرز ذات محرك V-8 سعة 5.3 لتر (في طرازي SLT وAT4 بالمقصورة Crew والمقصورة Double).

ولعام 2020، تم تجهيز سييرا أيضاً بكاميرا مثبت السرعة المتكّيف كخاصية متوفرة ضمن فئات تجهيزات SLT و AT4 ودينالي. ويتميز النظام بكاميرا فردية واحدة مثبتة خلف مرآة الرؤية الخلفية، ويمكنه إيقاف الشاحنة بالكامل.

ومن بين الميزات الجديدة لطراز 2020، يتوفر الآن ناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات مع محرك V-8 سعة 5.3 لتر مع نظام الإدارة الديناميكية للوقود. وسيكون الجمع بين ناقل الحركة ذي السرعات العشر ومحرك V-8 سعة 5.3 لتر قياسياً في سييرا SLT، وسييرا AT4 (ضمن تجهيزات المقصورة Crew والمقصورة Double)، ومتوفراً كخيار متاح على جميع أنواع شاحنات الدفع الرباعي المجهزة بمقصورتي Crew وDouble لمستوى تجهيزات SLE وما فوق. ويحتوي الناقل على مزيد من التروس لزيادة نسب القيادة.