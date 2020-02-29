شكرا لقرائتكم خبر عن بودابست..عاصمة تتنفس جمالاً وبهجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا شك في أن بودابست هي واحدة من أروع الوجهات في أوروبا. تبدو العاصمة المجرية باعثة على السرور لأي شخص لديه حتى مجرد اهتمام عابر بالهندسة المعمارية، بما تعج به من المباني الجميلة التي تتراوح أنماطها بين الطراز الباروكي والفن الحديث والكلاسيكي الجديد والحداثة الفائقة. جولة مشي على ضفاف نهر الدانوب في عاصمة هنغاريا (المجر)، مع حضور قوي لقلعة كاسل هيل في المنطقة، كفيل بأن يجعلك تلامس التاريخ الرائع الذي شهدته بودابست بيديك.

يعد مطلع القرن العشرين عصراً ذهبياً للمدينة؛ حيث شيّدت فيه العديد من أروع الصروح في المدينة. ولكن، ليس التاريخ وحده مصدر جمال المدينة. لا بد للأحياء الجديدة أن تكون ضمن قائمة زياراتك في بودابست، بما فيها جوزفاروس، المنطقة الثامنة، والتي أعيد تخطيطها لتصبح مركزاً ثقافياً للمدينة، معبأة بالمعارض والمطاعم.

هناك الكثير من الناس يشبهونها لبراغ - المدينة الأخرى التي تابعت سيرها في مرحلة ما بعد الشيوعية، مسرعة في تطوير أحيائها؛ حيث انتشرت الصالات العصرية حتى في قلب المباني المهجورة، والمحال التجارية التي تضم بين جنباتها روائع الأزياء والقطع الفنية العصرية.

بمجرد هبوط طائرتك في بودابست، سوف تكتشف بأنك وصلت إلى المدينة التي لا تنفك تطور نفسها متحولة من وجهة تاريخية إلى مكان تسكع أنيق وعصري للشباب.

تبدو تجربة ارتقاء بودابست إلى قمة وجهات السفر في العالم في جوهرها مبشرة برحلة رائعة. تعال بنفسك إلى بودابست وسوف تجد نفسك في خضم الفعاليات في هذه المدينة الصاعدة.

الموقع الفريد

هنغاريا جارة سلوفاكيا، والنمسا، وكرواتيا، وصربيا، ورومانيا، وأوكرانيا. موقع فريد يجعل منها بوتقة انصهار للثقافات فاتنة للنظر. أضف إلى هذا كله المواقع المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي مثل قلعة بودا، وأسلوب العمارة الجميل، وحياة السهر المفعمة بالنشاط والحيوية والحدائق الوطنية الساحرة، فلن يعد الأمر مفاجأة عندما نجد أن الرحلات إلى هنغاريا تشهد طلباً مرتفعاً للغاية.

ربما تكون وجهة هنغاريا السياحية الأكثر شهرة هي العاصمة، بودابست. ينظر إليها على نطاق واسع على أنها واحدة من أجمل مدن العالم، والفن المعماري وحده مثير للإعجاب - مع أبنية تراوح من الباروكية إلى الكلاسيكية الجديدة. كل هذا تتخلله أماكن جديدة لامعة على شكل فنادق ومطاعم وصالات حديثة.

هنا، المطاعم والصالات موجودة في هياكل (مجددة) لأبنية مهجورة تبلغ قرناً من العمر، وهي بعض من أرقى الأماكن التي ستراها هناك. أماكن تناول الطعام في هنغاريا هي أيضاً تشعرك بالبهجة لا بد من استكشافها. دلّل براعم التذوق الخاصة بك مع اليخنات التقليدية الشهية أو المأكولات الراقية في واحد من المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلين المتزايدة في المدينة.

استمتع بجولة إلى «تلة قلعة بودا» في بودابست لإطلالات رائعة، ثم قم بزيارة الحمامات الطبية في سيتي بارك للاسترخاء، وتهدئة تلك العضلات المؤلمة.

نكهات بودابست

يبدو تناول المأكولات في بودابست تجربة سوف تترك أثراً في داخلك، وهي افتتاح للمزيد من الروعة. تقدم المطاعم لروادها كافتيريات الخدمة الذاتية التي ستشعرك بالسعادة والرقي، كما أن المأكولات المجرية متنوعة وغنية. حصدت المدينة عدداً متزايداً من نجوم ميشلان، وهناك مطاعم جديدة تفتتح أبوابها للزوار في كل وقت. للحلويات أيضاً حكاية هنا، ولا سيما المجرية الكلاسيكية منها، إنها فعلاً من الطراز العالمي؛ حيث ينفق السكان المحليون الكثير من الوقت في المقاهي، منهمكين في قضاء أجمل الأوقات.

مع اكتظاظه كل ليلة بالسكان المحليين، يعد مطعم «كافيه كور» شرائح اللحم المتبل وكبد الأوز المطهو بطريقة خاصة. الطعام المجري التقليدي المطهو جيداً هو ما يميز كافيه كور، وهي حقاً ميزة جيدة. إضافة إلى الحلوى الرائعة، وتشمل سوملوا جالوزكا، وهي مزيج مجري من الشيكولاتة والكريمة يجعلك لا تأبه للسعرات الحرارية التي يحتوي عليها.

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أما «سنترال ماركت هول»، فهي إحدى أكبر صالات الطعام في العالم؛ حيث يضم هذا المبنى الرائع عدداً مذهلاً من الأقسام التي تعرض جميع المأكولات من الفاكهة والخضراوات وحتى النقانق المحلية والجبن. تناول وجبات خفيفة أثناء تجولك، وقم بشراء بعض البابريكا المجرية كتذكار.

فنادق متنوعة

أفضل الفنادق في بودابست متنوعة للغاية، بعضها صغير، وبعضها كبير، بعضها باهظ الثمن، وبعضها منخفض. الموقع يعد مهماً؛ لذا حاول أن تجد مكاناً قريباً على وسائل النقل العامة إذا كنت قد اخترت البقاء بعيداً عن المدينة. زوجان من أحدث الفنادق يصبان تركيزهما على الفن، ويبدو هذا جلياً من خلال صالات العرض والتصاميم اللافتة للنظر. قد تبدو الأماكن الأقدم أكثر وقاراً؛ لكنك قد تفاجئ بفخامتها المدهشة. النُزل أيضاً، متوفرة بكثرة، وعادة ما تكون على مستوى عال.

مثلاً، يضم فندق لانشيد 19، الواقع في مركز المدينة 48 غرفة تتميز جميعها بالتفاصيل الأنيقة للديكورات؛ مثل: المصباح المجاور للسرير والذي صمم على هيئة مصباح كهربي ضخم. ويقع الفندق على ضفاف نهر الدانوب ويجاور جسر تشين. ولا يصعب تمييز الفندق؛ حيث تغير واجهة الفندق ذات النوافذ المحفورة والأضواء الساطعة لونها بحلول الظلام.

فيما يتميز فندق جيرلوكزي رومز دي لوكس الفاخر والمبهر بموقعه الرائع في مركز المدينة التاريخي، ويعود تاريخ مبنى الفندق لعام 1892. يضم الفندق 19 غرفة تقع جميعها أعلى مقهى حيوي، وتتميز بتصاميم على طراز الديكور والتجهيزات الحديثة؛ مثل: شاشات التلفاز المسطحة والاتصال اللاسلكي المجاني بالإنترنت.

كذلك، لا تعني الإقامة في كاسل ديستريكت فقط مجاورتك لمكان جذب سياحي رئيسي؛ بل أيضاً يمكنك الاستغراق في النوم في حي هادئ يتميز بطرقاته المرصوفة بالحصى. وقد تم تصميم ديكورات كل واحدة من غرف بالتازار ال11 الجميلة بشكل متفرد ومستقل، كما يصنف المطعم بأنه من الطراز الممتاز، إضافة إلى الأجواء الفاخرة المتسمة بالدفء والترحيب.

خارج العاصمة

هنالك العديد من الوجهات الأخرى المثيرة للاهتمام لاستكشافها خارج بودابست. في القرى التقليدية مثل هولوكو، الحياة تستمر تقريباً بنفس الطريقة التي كانت عليها على مدى قرون. والمساحات خضراء مترامية الأطراف من الأرياف، استمتع بزيارة حديقة مرتفعات بالاتون الوطنية. وبالنسبة لأولئك الذين يريدون شيئاً أكثر إثارة للأدرينالين، اتجه إلى الكهوف المدرجة على لائحة اليونيسكو في المناطق الجيرية أغتيليك كارست وسلوفاك كارست؛ لاختبار يديك في التسلق واستكشاف الكهوف والأخاديد.

ماذا ستفعل في بودابست؟

قم بزيارة سيمبلا كرت، فقد بدأت حركة المباني المهجورة في منطقة بودابست السابعة - وهي المباني المهجورة التي تم تجديدها وافتتاحها كصالات - بصالة سيمبلا التي تعد حتى الآن الأفضل. وقد كانت صالة سيمبلا في الأصل مصنعاً ضخماً.

وما رأيك بمشاهدة بعض الفنون في دبليو إيه إم بي، فمعرض بودابست الأسبوعي للتصاميم يعرض أفضل التصاميم المحلية مع تغيير موضوع التصاميم أسبوعياً من الأزياء إلى الطعام إلى الأمور المتعلقة بالأطفال. ويقام المعرض في يوم الأحد مرة واحدة شهرياً على الأقل في أماكن عدة في أنحاء المدينة. للأطفال، يعد تشالنج لاند الخيار الأمثل للعائلات التي تصطحب أطفالها إلى بودابست لقضاء يوم مرح. وتعرف أيضاً إلى بكالاندبايلا، وهي عبارة عن فناء شاسع للعبة الانزلاق بالحبل في بودا هيلز المشجرة. وهي مناسبة لممارسة الأنشطة لجميع الأعمار.

عروض «الإمارات للعطلات» إلى بودابست

تقدّم «الإمارات للعطلات» عروضاً متنوعة للسفر والإقامة في العاصمة المجرية بودابست. يستضيفك فندق كورينثيا بودابست ل3 ليال بباقة تبدأ من 3650 درهماً للشخص الواحد. الباقة تشمل رحلات الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات، والإقامة وضريبة الغرفة، ورسوم الخدمة، وضريبة مغادرة المطار، ورسوم الوقود الإضافية، إضافة إلى 20% مكافآت من أميال سكاي واردز. العرض صالح للسفر قبل مايو/أيار 2020.