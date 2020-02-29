الين يرتفع مع تدافع صوب الملاذات الآمنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاود الين الياباني الظهور كملاذ آمن، أمس الجمعة، ليبلغ أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار، في الوقت الذي تسبب فيه تصاعد المخاوف من أن العالم على شفا وباء في دفع الأسواق المالية العالمية إلى مسار هبوطي.

وتداولات العملات أقل ذعراً مقارنة مع هبوط سوق الأسهم هذا الأسبوع، لكن المعنويات مماثلة تقريباً، وعززت قفزة في توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية الين فحسب.

وارتفع الين 0.7% لأعلى مستوى في شهر عند 108.85 للدولار أمس الجمعة، مما أدى لأن تسجل العملة الأمريكية انخفاضاً بنسبة 2.4% في الأسبوع، وهي أكبر خسارة لها مقابل العملة اليابانية في أكثر من ثلاث سنوات.