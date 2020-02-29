شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تحظر البيع على المكشوف للأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الليرة التركية لأدنى مستوى في 17 شهراً أمس، وحظرت جهة تنظيمية البيع على المكشوف لكل الأسهم التركية لمدة يوم.

وقال مجلس أسواق رأس المال في تركيا إنه حظر البيع على المكشوف لجميع الأسهم المدرجة في بورصة إسطنبول، واتخذ المجلس خطوات مماثلة في السابق في أوقات ارتفاع التقلبات. (رويترز)

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