«كورونا» يكبد الأسواق 6 تـريليـــونــات دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى الذعر بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلى تكبد أسواق المال العالمية خسائر بقيمة 6 تريليونات دولار حتى الآن هذا الأسبوع، لتتجه إلى تسجيل أسوأ خسارة أسبوعية منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتراجعت الأسواق الرئيسية في أوروبا بنسبة 3% إلى 5%، في حين شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مستويات متدنية جديدة.

ويراهن المحللون الآن على قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي»، بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر مارس/آذار، مع توقعات باتباع البنوك المركزية الكبرى الأخرى النهج ذاته، في محاولة لإعادة إنعاش الاقتصادات وتجنب الدخول في ركود عالمي.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، والذي يتتبع حوالي 50 دولة، بأكثر من 1%، قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، وحوالي 10% خلال أسبوع، وهو أسوأ تراجع له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بعد أن هبطت بنسبة 12% خلال أسبوع، وهو أسوأ انخفاض منذ عام 2016، في حين تراجعت أسعار جميع المعادن الصناعية ما بين 3% إلى 6%.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 1.15%، في حين انخفضت العائدات على السندات لمدة 3 سنوات 1.43%. (وكالات)