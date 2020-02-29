عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين تهبط 1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط عائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين لأدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات أمس الجمعة، بالتزامن مع تكهنات خفض معدلات الفائدة.

وتكالب المستثمرون على حيازة الديون الحكومية إثر انتشار فيروس «كورونا»، باعتبارها ملاذاً آمناً، ما دفع العائد على تلك الديون إلى الهبوط مع حقيقة العلاقة العكسية بين السعر والعائد على السندات.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.215%، بعد أن هبط إلى 1.15% في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى في تاريخها، كما هبط عائد الديون الحكومية لأجل 30 عاماً إلى 1.718%، وهو قرب أدنى مستوى في تاريخه. وتراجع عائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل عامين إلى 0.998% بعد أن هبط إلى 0.947%.