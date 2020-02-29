ارتفاع معدل البطالة في اليابان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع معدل البطالة في اليابان، بعكس توقعات المحللين، لأول مرة منذ أكتوبر، خلال الشهر الماضي، وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، أمس، أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.4% بنهاية يناير الماضي، مقابل 2.2% في الشهر السابق له. وكانت توقعات المحللين تشير إلى استقرار معدل البطالة في اليابان عند 2.2% خلال الشهر المنقضي. وبلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 1.59 مليون فرد في يناير، بانخفاض 70 ألف شخص على أساس سنوي. وبحسب البيانات، بلغ عدد الأشخاص العاملين 66.87 مليون شخص خلال الشهر الماضي، بزيادة 590 ألف، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وكانت بيانات رسمية قد أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 6.3% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي.