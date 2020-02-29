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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أرامكو» تحصل على موافقة أوروبية لصفقة «سابك» تاريخ النشر: 29/02/2020 استمع أفاد إشعار من الاتحاد الأوروبي بأن أرامكو السعودية حصلت على موافقة غير مشروطة من جهات مكافحة الاحتكار في التكتل على عرضها البالغة قيمته 69 مليار دولار لشراء حصة 70% في مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وأظهر إفصاح على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية أن المفوضية أجازت الصفقة. (رويترز)

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