إنفاق المستهلكين الأمريكيين يتباطأ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأقل من المتوقع في يناير/‏كانون الثاني، في فقد للزخم، على نحو قد يتفاقم بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا، الذي يثير موجة بيع حادة في سوق الأسهم، ويجدد المخاوف من ركود.

وأظهرت بيانات أخرى، أمس الجمعة، تقلص عجز تجارة السلع بشكل كبير في يناير/‏كانون الثاني، إذ تراجعت الواردات والصادرات. وفي الوقت الذي قد يعطي فيه تضاؤل عجز تجارة السلع دفعة للناتج المحلي الإجمالي، فإن الأمر يعتمد كثيراً على وضع الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.2% الشهر الماضي، إذ قلص طقس معتدل على غير العادة لهذا الوقت من السنة الطلب على التدفئة وقلص مبيعات متاجر الملابس. (رويترز)