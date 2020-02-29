شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش اقتصاد فرنسا مع تباطؤ إنفاق المستهلكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انكمش اقتصاد فرنسا خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي، مع هبوط المخزونات وتباطؤ إنفاق المستهلكين.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات فرنسا، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل نمو 0.3% في الربع السابق له. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن اقتصاد فرنسا سوف ينكمش 0.1% خلال الربع الرابع من 2019.
وجاء انكماش الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من العام الماضي بفعل تراجع المخزونات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وجمود استثمار الشركات في البلاد.
ونما إنفاق المستهلكين في فرنسا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس فصلي، مقابل 0.4% في الربع السابق له، بينما انخفضت المخزونات بنحو 0.5% في الثلاثة أشهر الأخير من عام 2019، مقابل هبوط 0.2% في الربع السابق له. كما فشلت استثمارات الشركات في تسجيل أي نمو في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.3% في الربع الثالث.
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