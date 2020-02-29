شكرا لقرائتكم خبر عن الخسائر تضرب عملات الأسواق الناشئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر الانخفاض على عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي أمس الجمعة، بالتزامن مع تفشي الكورونا. وتراجع الروبل الروسي بأكثر من 1.2% مسجلاً 67.0658 روبل، وتراجعت عملة جنوب إفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8%؛ ليرتفع الدولار إلى 15.6055 راند. وسجل الراند خسائر بنحو 10% في غضون أول شهرين من 2020، لتكون أسوأ بداية لعام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وانخفضت الروبية الهندية مقابل الدولار بنسبة 0.9%، لتصعد العملة الأمريكية إلى 72.1750 روبية.

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