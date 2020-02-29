شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخوف للأسهم الأمريكية الأعلى منذ 2011 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر الخوف للأسهم الأمريكية لأعلى مستوى منذ «الانهيار اللحظي» في أغسطس/آب 2011، الأمر الذي يعكس حالة التقلبات القوية في «وول ستريت» مع تفشي الكورونا. وصعد مؤشر «في.آي.إكس»، الذي يستخدم لرصد التقلبات في أسواق الأسهم الأمريكية إلى 39.2 نقطة بنهاية جلسة الخميس، وهو ما يمثل زيادة 27.6 نقطة عن اليوم السابق له.
وتعد هذه القراءة لمؤشر الخوف هي الأعلى منذ الانهيار اللحظي الذي حدث في شهر أغسطس/آب عام 2011.
ويتجه بذلك المؤشر المستخدم في رصد تقلبات البورصة الأمريكية إلى تسجيل ثاني أكبر صعود أداء أسبوعي في تاريخه، بعدما ارتفع بنحو 22.1% في جلسات الأسبوع الجاري حتى إغلاق الجمعة.
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