انخفض 32 جنيها.. انهيار أسعار الذهب في ختام تعاملات الجمعة بمصر

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، بشكل مفاجيء، بمقدار 32 جنيها دفعة واحدة، في ختام تعاملات الجمعة.

وسجل عيار 21، 688 جنيها للجرام، في المساء، مقابل 720 جنيها في الصباح.

وكان الذهب وصل الأسبوع الماضي لمستويات تاريخية، حيث سجل عيار 21، 728 جنيها.

من جانبه، أرجع نادي نجيب، سكرتير شعبة المشغولات الذهبية بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ"الوطن"، هذا الانخفاض إلى طرح المستثمرين بكميات ضخمة من الذهب، مما زاد العرض فقل الطلب، فانخفضت الأسعار، متوقعًا أن خلال الأيام القادمة ستشهد شراء كميات كبيرة من الذهب مرة أخرى، مما سيؤدى لارتفاع السعر مرة أخرى.

وبحسب "رويترز"، تراجعت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات الجمعة، ليفقد المعدن النفيس حوالي 23 دولارا للاوقية، مع ترقب بيانات اقتصادية ومراقبة تطورات الكورونا.

وبحلول الساعة 7:31 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 1% إلى 1626.10 دولار للأوقية، ليفقد حوالي 16.40 دولار من قيمته.

كما هبط سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنسبة 1.4% أو ما يوازي 23.06 دولار ليتراجع إلى 1621.95 دولار للأوقية، ورغم خسائر الذهب، والذي كان مظللًا باللون الأخضر في وقت مبكر من التعاملات، إلا أن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 590 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 688 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 786 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5,504 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.