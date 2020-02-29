شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع 1.8% رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني خلال تعاملات الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية حيث تلقى طلبا من المستثمرين كملاذ آمن على الرغم من صدور بيانات اقتصادية سلبية، وبالتزامن مع خسائر الأسواق العالمية جراء الهلع من فيروس "كورونا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفع مستوى تقييمها لفيروس كورونا إلى "خطير جدا" في ظل انتشار المرض في خمسين دولة على الأقل بوتيرة سريعة متوقعة إمكانية وصوله إلى كل دولة حول العالم.

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وزاد عدد الإصابات عن 82 ألف حالة فيما توفي ما يقرب من 2850 شخصاً على مستوى العالم وسط توقعات بالمزيد.



وأظهرت بيانات حكومية في اليابان ارتفاع معدل البطال إلى 2.4% على عكس توقعات بالاستقرار عند 2.2% دون تغيير، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% بينما توقعت الأسواق ارتفاعا بنسبة 0.6%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 107.6، وسجل أعلى سعر عند 109.6 وأقل سعر عند 107.5.