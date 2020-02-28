شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 4.6% ويسجل خسائر أسبوعية وشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بشكل حاد على الرغم من الخسائر الفادحة في أسواق الأسهم العالمية والهلع إزاء "كورونا" الذي عادة ما يدفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رفعت تقييممها لفيروس كورونا إلى مستوى "خطير جدا" في ظل انتشاره السريع في أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم.

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ووتوقع المتحدث الرسمي باسم المنظمة بوصول "كورونا" إلى كل دولة على مستوى العالم قريباً حال عدم احتوائه والتصدي له بشكل فاعل.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.02 نقطة.



وفي ختام الجلسة، هبط الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 4.6% أو ما يعادل 75.8 دولار إلى 15667 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 5% وخسائر شهرية بنسبة 1.3%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 1651 دولارا وأقل سعر عند 1564 دولارا.