شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً وسط ضغوط على الأسواق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك في ظل الضغوط على الأسواق المالية العالمية بوجه عام.



وشهدت أسواق الأسهم والسندات والعملات وحتى المعادن النفيسة خسائر حادة اليوم مع تصاعد الهلع بشأن فيروس "كورونا" وتفشيه عالمياً.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفع تقييمها بشان فيروس "كورونا" إلى مستوى "خطير جدا" في ظل انتشاره سريعاً في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.

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من جانبهم، يتوقع محللو بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي خفض الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة ثلاث مرات خلال العم الجاري بحلول يونيو/حزيران لدعم النمو الاقتصادي.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة خلال يناير/كانون الثاني بينما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.02 نقطة.