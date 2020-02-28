شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لعدد حفارات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات "بيكر هيوز" الصادرة اليوم عن أن عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة تراجع بمقدار حفار واحد إلى 678 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

واستقر عدد حفارات الغاز عند 110 حفارات دون تغيير، بيننما انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معاً بحفار واحد إلى 790.

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