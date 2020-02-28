شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعمق خسائره إلى نحو 5% قبيل صدور بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة وعمقت خسائرها في ظل القلق المتزايد من تأثير فيروس "كورونا" على الطلب، ووسط ترقب لبيانات "بيكر هيوز".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية رفع تقييمها لفيروس كورونا إلى درجة "خطير جدا" في ظل الانتشار السريع للمرض في 49 دولة على مستوى العالم على الأقل خلال أسابيع قليلة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي عن الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.02 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.9% إلى 44.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 47.03 دولار وأقل سعر عند 43.08 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 3.2% إلى 50.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 51.5 دولار وأقل سعر عند 50.05 دولار.