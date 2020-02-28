شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض عقب صدور بيانات حكومية متباينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية متباينة تزامناً مع متابعة التطورات بشأن فيروس "كورونا".



وأعلنت منظمة الصحة العالمية منذ قليل رفع تقييمها لفيروس "كورونا" إلى مستوى "خطير للغاية" في ظل الانتشار السريع للفيروس.



وتوقعت المنظمة بلوغ "كورونا" كل دول العالم في وقت قريب إذا لم يتم التصدي له سريعاً واحتواؤه مشيرة إلى أن عدد الإصابات خارج الصين تجاوز 4500 حالة بالإضافة إلى وفاة 67 شخصاً.

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أما في الصين، فقد تجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل مستوى 82 ألفاً في حين توفي ما قرب من 2850 شخصاً.



واظهرت بيانات حكومية نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي في القراءة الشهرية بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات نمو بنسبة 0.1%، فيما تراجع مؤشر أسعار المواد الخام بنسبة 2.2% على غير التوقعات بارتفاعه بنسبة 2.1%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول السااعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7458، وسجل أعلى سعر عند 0.7479 وأقل سعر عند 0.7423.