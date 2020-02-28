شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية ليكسر مستوى 1635.20 ليحقق الهدف السلبي المتوقع عند 1601.20 ويتجاوزه ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونها، في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مستهدفاً زيارة مستوى 1547.50 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق 1601.20 سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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