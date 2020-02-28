شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 28-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج اليورو مقابل الدولار هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 1.1063، ليختبر مستوى الدعم المحوري 1.0954 ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 1.1130 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن كسر 1.0954 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.

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