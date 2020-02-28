شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

سجل الجنية الإسترليني، اليوم، تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو". وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية منخفضاً مقابل الدولار بنسبة 0.94 % إلى 1.2764 دولار، وبنسبة 1.01 % مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1598 يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسترليني يتراجع مقابل الدولار واليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.