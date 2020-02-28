تراجع إنتاج النفط الأمريكي في ديسمبر للمرة الأولى في 5 أشهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع إلى 12.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول من 12.86 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني.

كان إنتاج الخام الأمريكي شهد صعودا قويا بفضل تقدم تقنيات استخراج النفط من التشكيلات الصخرية. ورغم تراجع ديسمبر كانون الأول، فإن بيانات الإنتاج الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن إنتاج الخام ارتفع في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، مسجلا مستوى قياسيا جديدا يبلغ 13 مليون برميل يوميا.