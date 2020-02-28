شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تواصل الانخفاض بسبب "كورونا" وزيادة المخزونات في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الجمعة متأثرة باستمرار أزمة تفشي فيروس "كورونا" في عدد من الدول على مستوى العالم فضلا عن ارتفاع المخزوناتت من المعدن الصناعي في الصين.



وكشفت بيانات حكومية صينية أن مخزون النحاس في البلاد ارتفع بنسبة 4.1% إلى 310.7 ألف طن خلال الأسبوع الجاري، وهو المستوى الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل/نيسان عام 2017.

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يعني ذلك استمرار تعطل الأنشطة الصناعية، وبالتالي، تقلص الطلب والسحب من مخزون النحاس المحلي على أثر تفشي فيروس "كورونا" في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.5 نقطة، وسجل 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.02 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 2.53 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 2.57 دولار وأقل سعر عند 2.50 دولار.