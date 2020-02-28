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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على خسائر حادة..و"الداو جونز" يهبط 870 نقطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة بشكل قوي مواصلة خسائرها الفادحة التي تقربها من تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية.
وتواصل "وول ستريت" تعميق الهبوط في نطاق تصحيحي على خلفية مخاوف المستهلكين من تفشي فيروس "كورونا" وتأثير على نمو الاقتصاد العالمي.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من وتيرة الانتشار السريعة لفيروس كورونا في المزيد من الدول مشيرة إلى إمكانية وصوله إلى جميع دول العالم قريباً.
هذا، وكشفت بيانات حكومية عن انخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين في الشهر الماضي بينما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة شهرية منذ حوالي عام.
وعلى صعيد التعاملات، هبط "الداو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.4% (ما يعادل 870 نقطة) إلى 24893 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 3% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 8306 نقاط، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3.4% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 2878 نقطة.
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