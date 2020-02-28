شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ياباني يسافر إلى لبنان لإعادة «غصن» والان نبدء بالتفاصيل

يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان.

وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرويوكي يوشي، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقي بوزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم.

كان غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته. ولا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين لبنان واليابان.